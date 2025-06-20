У Делятині зустрінуть звільненого з полону військового Вячеслава Гнідя

У п’ятницю, 20 червня, в Делятин прибуде військовослужбовець, який нещодавно був звільнений з ворожого російського полону, Вячеслав Гнідь.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомляє Делятинська територіальна громада.
Військовослужбовець належить до числа внутрішньо переміщених осіб, його сім’я наразі проживає в селищі Делятин.
“Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти, а тепер, на щастя, віднайшовся і щасливо їде додому. Урочисто і радісно зустрічаємо військовослужбовця в селищі Делятин біля Народного дому орієнтовно між 10.45 та 11.00 годиною. Закликаємо всіх, хто має можливість прийти, підтримати та привітати українського воїна на рідній землі”, — йдеться у дописі.