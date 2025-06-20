У Делятині зустрінуть звільненого з полону військового Вячеслава Гнідя

У п’ятницю, 20 червня, в Делятин прибуде військовослужбовець, який нещодавно був звільнений з ворожого російського полону, Вячеслав Гнідь.

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Про це повідомляє Делятинська територіальна громада.

Військовослужбовець належить до числа внутрішньо переміщених осіб, його сім’я наразі проживає в селищі Делятин.