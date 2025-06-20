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У Делятині зустрінуть звільненого з полону військового Вячеслава Гнідя
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Делятині зустрінуть звільненого з полону військового Вячеслава Гнідя

Автор: Олег Мамчур
20/06/2025 08:50
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У п’ятницю, 20 червня, в Делятин прибуде військовослужбовець, який нещодавно був звільнений з ворожого російського полону, Вячеслав Гнідь.

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Про це повідомляє Делятинська територіальна громада.

Військовослужбовець належить до числа внутрішньо переміщених осіб, його сім’я наразі проживає в селищі Делятин.

“Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти, а тепер, на щастя, віднайшовся і щасливо їде додому. Урочисто і радісно зустрічаємо військовослужбовця в селищі Делятин біля Народного дому орієнтовно між 10.45 та 11.00 годиною. Закликаємо всіх, хто має можливість прийти, підтримати та привітати українського воїна на рідній землі”, — йдеться у дописі.