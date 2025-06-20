Прикордонники перевірятимуть вокзали у Ворохті та Татарові

Військовослужбовці 31 прикордонного загону імені генерала-хорунжого Олександра Пилькевича в межах протидії незаконному перетинанню кордону з 21 до 23 червня перевірятимуть залізничні вокзали у Ворохті та Татарові.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Ворохтянської селищної ради.

Перевірка вокзалів у Ворохті та Татарові триватиме з 8:00 21 червня до 8:00 23 червня.

Окрім цього, з 8:00 19 червня до 8:00 20 червня на околиці Заросляка встановили прикордонний наряд.