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Прикордонники перевірятимуть вокзали у Ворохті та Татарові
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикордонники перевірятимуть вокзали у Ворохті та Татарові

Автор: Олег Мамчур
20/06/2025 08:25
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Військовослужбовці 31 прикордонного загону імені генерала-хорунжого Олександра Пилькевича в межах протидії незаконному перетинанню кордону з 21 до 23 червня перевірятимуть залізничні вокзали у Ворохті та Татарові.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Ворохтянської селищної ради.

Перевірка вокзалів у Ворохті та Татарові триватиме з 8:00 21 червня до 8:00 23 червня.

Окрім цього, з 8:00 19 червня до 8:00 20 червня на околиці Заросляка встановили прикордонний наряд.

“Заходи проводяться відповідно до рішення Ради оборони Івано-Франківської області та пункту 7 розділу 3 комплексного плану спільних заходів правоохоронних, інших державних органів України та військових формувань щодо протидії спробам незаконного перетинання державного кордону у 2025 році, затвердженого міністром внутрішніх справ України. Просимо жителів поставитися з розумінням та не перешкоджати їхній роботі”, — йдеться у дописі.