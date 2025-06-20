Танки, ППО та 1090 солдатів: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1090 своїх військових, 3 танки та 46 артилерійських систем.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1009330 (+1090) осіб ліквідовано

1009330 (+1090) осіб ліквідовано танків ‒ 10954 (+3)

10954 (+3) бойових броньованих машин ‒ 22860 (+7)

22860 (+7) артилерійських систем ‒ 29374 (+46)

29374 (+46) РСЗВ ‒ 1421 (+1)

1421 (+1) засоби ППО ‒ 1188 (+1)

1188 (+1) літаків ‒ 416 (0)

416 (0) гелікоптерів ‒ 337 (0)

337 (0) БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41299 (+70)

41299 (+70) крилаті ракети ‒ 3369 (0)

3369 (0) кораблі / катери ‒ 28 (0)

28 (0) підводні човни ‒ 1 (0)

1 (0) автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52501 (+81)

52501 (+81) спеціальна техніка ‒ 3920 (+2)

Дані уточнюються…