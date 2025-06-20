Танки, ППО та 1090 солдатів: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога

За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1090 своїх військових, 3 танки та 46 артилерійських систем.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1009330 (+1090) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10954 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 22860 (+7)
- артилерійських систем ‒ 29374 (+46)
- РСЗВ ‒ 1421 (+1)
- засоби ППО ‒ 1188 (+1)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41299 (+70)
- крилаті ракети ‒ 3369 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52501 (+81)
- спеціальна техніка ‒ 3920 (+2)
Дані уточнюються…