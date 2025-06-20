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Танки, ППО та 1090 солдатів: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога
Диван на коліщатках в темній вітальні

Танки, ППО та 1090 солдатів: Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати ворога

Автор: Олег Мамчур
20/06/2025 07:53
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За минулу добу російські окупаційні сили втратили в Україні 1090 своїх військових, 3 танки та 46 артилерійських систем.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1009330 (+1090) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10954 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 22860 (+7)
  • артилерійських систем ‒ 29374 (+46)
  • РСЗВ ‒ 1421 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1188 (+1)
  • літаків ‒ 416 (0)
  • гелікоптерів ‒ 337 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 41299 (+70)
  • крилаті ракети ‒ 3369 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 52501 (+81)
  • спеціальна техніка ‒ 3920 (+2)

Дані уточнюються…