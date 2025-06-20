Як голосували нардепи від Івано-Франківщини за законопроєкт про множинне громадянство

18 червня 2025 року депутати Верховної ради України підтримали в цілому законопроєкт № 11469 про множинне громадянство. За це проголосували п’ятеро з десяти обранців від Івано-Франківщини.
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Результати оприлюднили на сайті ВРУ, пише Суспільне.
Загалом законопроєкт підтримали 243 народні обранці.
Як голосували прикарпатські мажоритарники:
- Оксана Савчук (позафракційна) — відсутня;
- Ігор Фріс (“Слуга народу”) — відсутній;
- Едуард Прощук (“Слуга народу”) — за;
- Олександр Матусевич (“Слуга народу”) — за;
- Василь Вірастюк (“Слуга народу”) — за;
- Володимир Тимофійчук (“Слуга народу”) — за.
Депутати, які пройшли за списком партій:
- Олег Марусяк (“Слуга народу”) — відсутній;
- Роман Мулик (“Слуга народу”) — за;
- Олена Вінтоняк (“Слуга народу”) — відсутня;
- Василь Мокан (“Слуга народу”) — не голосував.
Що передбачає законопроєкт про множинне громадянство:
- правоздатність українців, які отримують іноземне громадянство (крім держав-агресорів), без втрати українського;
- спрощені умови для набуття громадянства за народженням, походженням, для військовослужбовців, іноземців українського походження та біженців;
- механізми обмеження для громадян країн-агресорів.
У законопроєкті зазначені умови для набуття українського громадянства. Серед них — знання основ Конституції, історії України, володіння державною мовою.
Рішення про те, чи надати іноземцю, чи особі без громадянства українське, ухвалює президент (як і рішення позбавити людину українського громадянства).
Законопроєкт передадуть на підпис президенту та Кабміну.