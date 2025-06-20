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Як голосували нардепи від Івано-Франківщини за законопроєкт про множинне громадянство

Автор: Оксана Марушкевич
20/06/2025 07:27
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18 червня 2025 року депутати Верховної ради України підтримали в цілому законопроєкт № 11469 про множинне громадянство. За це проголосували п’ятеро з десяти обранців від Івано-Франківщини.

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Результати оприлюднили на сайті ВРУ, пише Суспільне.

Загалом законопроєкт підтримали 243 народні обранці.

Як голосували прикарпатські мажоритарники:

  • Оксана Савчук (позафракційна) — відсутня;
  • Ігор Фріс (“Слуга народу”) — відсутній;
  • Едуард Прощук (“Слуга народу”) — за;
  • Олександр Матусевич (“Слуга народу”) — за;
  • Василь Вірастюк (“Слуга народу”) — за;
  • Володимир Тимофійчук (“Слуга народу”) — за.

Депутати, які пройшли за списком партій:

  • Олег Марусяк (“Слуга народу”) — відсутній;
  • Роман Мулик (“Слуга народу”) — за;
  • Олена Вінтоняк (“Слуга народу”) — відсутня;
  • Василь Мокан (“Слуга народу”) — не голосував.

Що передбачає законопроєкт про множинне громадянство:

  • правоздатність українців, які отримують іноземне громадянство (крім держав-агресорів), без втрати українського;
  • спрощені умови для набуття громадянства за народженням, походженням, для військовослужбовців, іноземців українського походження та біженців;
  • механізми обмеження для громадян країн-агресорів.

У законопроєкті зазначені умови для набуття українського громадянства. Серед них — знання основ Конституції, історії України, володіння державною мовою.

Рішення про те, чи надати іноземцю, чи особі без громадянства українське, ухвалює президент (як і рішення позбавити людину українського громадянства).

Законопроєкт передадуть на підпис президенту та Кабміну.