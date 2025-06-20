Як голосували нардепи від Івано-Франківщини за законопроєкт про множинне громадянство

18 червня 2025 року депутати Верховної ради України підтримали в цілому законопроєкт № 11469 про множинне громадянство. За це проголосували п’ятеро з десяти обранців від Івано-Франківщини.

Результати оприлюднили на сайті ВРУ, пише Суспільне.

Загалом законопроєкт підтримали 243 народні обранці.

Як голосували прикарпатські мажоритарники:

Оксана Савчук (позафракційна) — відсутня;

Ігор Фріс (“Слуга народу”) — відсутній;

Едуард Прощук (“Слуга народу”) — за;

Олександр Матусевич (“Слуга народу”) — за;

Василь Вірастюк (“Слуга народу”) — за;

Володимир Тимофійчук (“Слуга народу”) — за.

Депутати, які пройшли за списком партій:

Олег Марусяк (“Слуга народу”) — відсутній;

Роман Мулик (“Слуга народу”) — за;

Олена Вінтоняк (“Слуга народу”) — відсутня;

Василь Мокан (“Слуга народу”) — не голосував.

Що передбачає законопроєкт про множинне громадянство:

правоздатність українців, які отримують іноземне громадянство (крім держав-агресорів), без втрати українського;

спрощені умови для набуття громадянства за народженням, походженням, для військовослужбовців, іноземців українського походження та біженців;

механізми обмеження для громадян країн-агресорів.

У законопроєкті зазначені умови для набуття українського громадянства. Серед них — знання основ Конституції, історії України, володіння державною мовою.

Рішення про те, чи надати іноземцю, чи особі без громадянства українське, ухвалює президент (як і рішення позбавити людину українського громадянства).

Законопроєкт передадуть на підпис президенту та Кабміну.