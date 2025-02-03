На Коломийщині затримали злочинця, який побив чоловіка та забрав його речі. ФОТО

Зловмисник побив мешканця Коломиї та відібрав особисті речі.

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Потерпілого госпіталізували. Поліцейські оперативно розшукали фігуранта й затримали його. За скоєний розбійний напад нападнику загрожує максимальне покарання до п’ятнадцяти років ув’язнення.

1 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що ввечері неподалік лісопосадки у селі Шепарівці, Коломийського району невідомий чоловік напав на перехожого.

Правоохоронці негайно виїхали на місце події й встановили обставини злочину. Відомо, що 29-річний потерпілий повертався додому. В цей момент, до нього підійшов незнайомець. Зловмисник зненацька почав бити чоловіка. Завдавши численних ударів по голові та тілу, нападник забрав у нього сумку з особистими речами. Опісля, втік з місця злочину.

Потерпілий втратив свідомість, а отямившись, самотужки дійшов до найближчого населеного пункту, де перехожі уже викликали поліцію та медиків.

Заявник описав поліцейським нападника і вже за лічені години оперативники виявили його неподалік місця вчинення злочину. Йдеться про 24-річного мешканця Коломийського району, раніше судимого за наркозлочини. При поверхневому огляді у затриманого вилучені речі потерпілого.

Слідчі затримали фігуранта у процесуальному порядку. За процесуального керівництва Коломийської окружної прокуратури затриманому вже повідомили про підозру за вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, вчинений в умовах воєнного стану.

Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою.