Український ведучий втретє стане батьком

Пара тривалий час приховувала радісну звістку. Пише ТСН

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Український ведучий Андрій Чорновол повідомив про майбутнє поповнення у родині.

Дружина шоумена, ведуча та стилістка Альона Чорновол вагітна. До слова, зараз вона вже перебуває на останніх місяцях вагітності, адже перед тим закохані ретельно приховували новину. Радісною звісткою родина поділилася в Instagram. Зірки опублікували чуттєві фото, де Чорновол ніжно обіймає дружину за її помітно округлий животик.

Андрій Чорновол з дружиною Альоною

Андрій Чорновол з дружиною Альоною

Андрій Чорновол з дружиною Альоною

Подробицями про стать малюка подружжя ділитися не стало. Утім, вони зазначили, що Альона народжуватиме цього року весною. І додали, що вже не можуть дочекатися зустрічі з новонародженим.

“1+1=5. Така в нас математика. Велика родина. Дуже скоро… Так сильно на весну ми ще ніколи не чекали”, – замилувало подружжя.

Андрій Чорновол з дружиною Альоною

Андрій Чорновол з дружиною Альоною

Андрій Чорновол з дружиною Альоною

До слова, цей малюк для зіркових батьків стане третім і надасть їм статус багатодітних. Андрій та Альона вже виховують двох спільних синів – старшого Адріана та молодшого Айдена.