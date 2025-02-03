Український ведучий втретє стане батьком

Пара тривалий час приховувала радісну звістку. Пише ТСН
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Український ведучий Андрій Чорновол повідомив про майбутнє поповнення у родині.
Дружина шоумена, ведуча та стилістка Альона Чорновол вагітна. До слова, зараз вона вже перебуває на останніх місяцях вагітності, адже перед тим закохані ретельно приховували новину. Радісною звісткою родина поділилася в Instagram. Зірки опублікували чуттєві фото, де Чорновол ніжно обіймає дружину за її помітно округлий животик.
Подробицями про стать малюка подружжя ділитися не стало. Утім, вони зазначили, що Альона народжуватиме цього року весною. І додали, що вже не можуть дочекатися зустрічі з новонародженим.
“1+1=5. Така в нас математика. Велика родина. Дуже скоро… Так сильно на весну ми ще ніколи не чекали”, – замилувало подружжя.
До слова, цей малюк для зіркових батьків стане третім і надасть їм статус багатодітних. Андрій та Альона вже виховують двох спільних синів – старшого Адріана та молодшого Айдена.
“Поки не вірю, що скоро ми станемо багатодітними. Є відчуття, що діти – найкраще, що ми з Альоною вміємо робити в житті. Тому вирішили не зупинятися”, – жартома додав ведучий.