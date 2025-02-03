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Український ведучий втретє стане батьком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Український ведучий втретє стане батьком

Автор: Орися Корчун
03/02/2025 17:31
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Український ведучий Андрій Чорновол повідомив про майбутнє поповнення у родині.

Дружина шоумена, ведуча та стилістка Альона Чорновол вагітна. До слова, зараз вона вже перебуває на останніх місяцях вагітності, адже перед тим закохані ретельно приховували новину. Радісною звісткою родина поділилася в Instagram. Зірки опублікували чуттєві фото, де Чорновол ніжно обіймає дружину за її помітно округлий животик.

Андрій Чорновол з дружиною Альоною / ©
Андрій Чорновол з дружиною Альоною
Андрій Чорновол з дружиною Альоною / ©
Андрій Чорновол з дружиною Альоною
Андрій Чорновол з дружиною Альоною / ©
Андрій Чорновол з дружиною Альоною

Подробицями про стать малюка подружжя ділитися не стало. Утім, вони зазначили, що Альона народжуватиме цього року весною. І додали, що вже не можуть дочекатися зустрічі з новонародженим.

“1+1=5. Така в нас математика. Велика родина. Дуже скоро… Так сильно на весну ми ще ніколи не чекали”, – замилувало подружжя.

Андрій Чорновол з дружиною Альоною / ©
Андрій Чорновол з дружиною Альоною
Андрій Чорновол з дружиною Альоною / ©
Андрій Чорновол з дружиною Альоною
Андрій Чорновол з дружиною Альоною / ©
Андрій Чорновол з дружиною Альоною

До слова, цей малюк для зіркових батьків стане третім і надасть їм статус багатодітних. Андрій та Альона вже виховують двох спільних синів – старшого Адріана та молодшого Айдена.

“Поки не вірю, що скоро ми станемо багатодітними. Є відчуття, що діти – найкраще, що ми з Альоною вміємо робити в житті. Тому вирішили не зупинятися”, – жартома додав ведучий.