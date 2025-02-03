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Дрони атакували один із ключових енергетичних об’єктів рф
Диван на коліщатках в темній вітальні

Дрони атакували один із ключових енергетичних об’єктів рф

Автор: Олег Мамчур
03/02/2025 17:13
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В ніч на третє лютого дрони атакували Астраханський газопереробний завод – один із найбільших у світі газохімічних комплексів.

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Попередньо, приліт був по одній із ключових комбінованих установок заводу, що відповідає за первинну переробку стабільного газового конденсату, пише ПІК.

Інформацію про успішну атаку на завод підтвердив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

«Це один із ключових енергетичних об’єктів РФ, що забезпечує переробку газового конденсату та виробництво бензину, дизельного пального і не тільки. Завод впливає на військово-промисловий комплекс Росії, оскільки паливно-енергетичний сектор є основним джерелом фінансування оборонної сфери», — розповів він.