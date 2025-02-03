Дрони атакували один із ключових енергетичних об’єктів рф

В ніч на третє лютого дрони атакували Астраханський газопереробний завод – один із найбільших у світі газохімічних комплексів.

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Попередньо, приліт був по одній із ключових комбінованих установок заводу, що відповідає за первинну переробку стабільного газового конденсату, пише ПІК.

Інформацію про успішну атаку на завод підтвердив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.