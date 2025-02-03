Епатажна українська блогерка схуднула на 20 кілограм

Блогерці вдалося досягнути такого результату за чотири місяці. Пише ТСН

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Українська ведуча та блогерка Олена Філонова схуднула на 20 кілограмів і приголомшила перевтіленням.

Зірка Мережі розпочала свій шлях зі схуднення 16 вересня. За чотири місяці Олені Філоновій вдалося досягнути просто неймовірних результатів. Наразі блогерка схудла на 20 кілограмів. Свій шлях знаменитість розпочинала з вагою в 68,2 кг, а зараз вона важить 48,2.

“Офіційно мінус 20 кг. 27 січня я фіксую свою рекордну вагу зі зниження! 16 вересня я почала свій новий шлях до себе нової! І от офіційно я кричу на весь світ – я мінус 20 кілограмів”, – поділилася блогерка.

Олена Філонова / Фото: instagram.com/efilonova

Олена Філонова також показала фото до та після схуднення. Пишнотілу блогерку тепер просто не впізнати. В Олени Філонової нині струнка та підтягнута фігура. Та все ж таки зірка Мережі запевнила, що вона подобалася собі в будь-якій вазі.

“Я завжди себе любила і мені краще знати! Мені раніше стільки всього нав’язували, обговорювали, наговорювали на мене і за мене. Я пережила найбільший булінг та приниження від людей. Я витримала всі образи і зла не тримаю. Краща відповідь – мій сьогоднішній результат! Я люблю себе нову, і стару, і будь-яку”, – запевнила блогерка.