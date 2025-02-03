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Диван на коліщатках в темній вітальні

Руслан Марцінків визначив переможців творчого конкурсу про Степана Бандеру

Автор: Lilia
03/02/2025 16:43
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В січні до Дня народження Провідника міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків оголошував творчий конкурс (пісні, вірші) про Степана Бандеру.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Руслана Марцінківа.

Сьогодні, в день створення ОУН, оголосив переможців конкурсу

“Дякую всім учасникам. Передивився і послухав кожного. Тішить, що ви не просто не забуваєте про визначну постать нашого краю, а й знайомите соцмережі з ним”, – йдеться у дописі мера

Оскільки учасників було багато – визначали по категоріях серед дорослих, колективів та дітей.

Отож:

Серед дорослих: Lesia Tkachenko – дружина загиблого Героя, пілота Андрія Ткаченка продекламувала вірш «Дума про Степана Бандеру».

Серед колективів: Зоряна Герула, Спільнота Віра і Світло «Дар Любові». Це талановиті дітки з інвалідністю. А пісню вони заспівали 21 лютого 2022 року за три дні до повномасштабного вторгнення разом зі співаком Тарасом Житинським.

Серед дітей: Поліна Ткачук (мама Лідія Ткачук), 11 років, учениця Ліцею ім. Романа Шухевича, продекламувала вірш «Великий син великого народу». Автор: Надія Довганюк – бабуся Поліни.

Переможців просять надіслати в приватні повідомлення меру свої контактні дані, щоб узгодити деталі.