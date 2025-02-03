На Прикарпатті відкрили чергову поліцейську станцію. ФОТО

У Надвірнянській громаді запрацював новий безпековий осередок. Кошти на її облаштування виділила місцева влада.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Правопорядок в 11-ти населених пунктах забезпечуватимуть поліцейські офіцери громад Микола Вирстюк та Дмитро Голіней.

Поліцейські офіцери громади успішно пройшли конкурсний відбір і спеціальне навчання, розроблене міжнародними партнерами. Вони опікуватимуться 11 населеними пунктами, в яких проживає 22 000 мешканців.

Для оперативного реагування на виклики та повідомлення громадян закуплено два службові автомобілі «Renault Duster». Вони обладнані усім необхідним для несення служби.

Нагадаємо, на території Прикарпаття уже функціонує 62 поліцейські станції. Впровадження цього безпекового проєкту триватиме й надалі.