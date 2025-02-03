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На Прикарпатті відкрили чергову поліцейську станцію. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті відкрили чергову поліцейську станцію. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
03/02/2025 16:28
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У Надвірнянській громаді запрацював новий безпековий осередок. Кошти на її облаштування виділила місцева влада.

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Правопорядок в 11-ти населених пунктах забезпечуватимуть поліцейські офіцери громад Микола Вирстюк та Дмитро Голіней.

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Поліцейські офіцери громади успішно пройшли конкурсний відбір і спеціальне навчання, розроблене міжнародними партнерами. Вони опікуватимуться 11 населеними пунктами, в яких проживає 22 000 мешканців.

Для оперативного реагування на виклики та повідомлення громадян закуплено два службові автомобілі «Renault Duster». Вони обладнані усім необхідним для несення служби.

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Нагадаємо, на території Прикарпаття уже функціонує 62 поліцейські станції. Впровадження цього безпекового проєкту триватиме й надалі.