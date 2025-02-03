Загинув захисник з Верховинської громади Сокол Юрій

У результаті нещасного випадку до когорти небесного війська долучився воїн Сокол Юрій, уродженець села Замагора Верховинського району Івано-Франківської області.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Радіо Гуцульська Столиця
Зустріч із захисником відбудеться завтра, 4 лютого 2025 року.
- О 12⁰⁰год траурний кортеж вирушить з Буковецького перевалу.
- О 12³⁰год – панахида біля стели Героїв Небесної Сотні.
- Далі траурний кортеж вирушить до рідного дому батьків захисника в с.Замагора через присілок Рикалівка.
Жителів громади просять зустріти траурний кортеж з тілом Героя біля своїх будинків, установ з лампадками і квітами, та гідно провести Сокола Юрія в останню дорогу.