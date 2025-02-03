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Диван на коліщатках в темній вітальні

Загинув захисник з Верховинської громади Сокол Юрій

Автор: Lilia
03/02/2025 16:13
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У результаті нещасного випадку до когорти небесного війська долучився воїн Сокол Юрій, уродженець села Замагора Верховинського району Івано-Франківської області.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Радіо Гуцульська Столиця

Зустріч із захисником відбудеться завтра, 4 лютого 2025 року.

  • О 12⁰⁰год траурний кортеж вирушить з Буковецького перевалу.
  • О 12³⁰год – панахида біля стели Героїв Небесної Сотні.
  • Далі траурний кортеж вирушить до рідного дому батьків захисника в с.Замагора через присілок Рикалівка.

Жителів громади просять зустріти траурний кортеж з тілом Героя біля своїх будинків, установ з лампадками і квітами, та гідно провести Сокола Юрія в останню дорогу.