Загинув захисник з Верховинської громади Сокол Юрій

У результаті нещасного випадку до когорти небесного війська долучився воїн Сокол Юрій, уродженець села Замагора Верховинського району Івано-Франківської області.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда.іф з посиланням на Радіо Гуцульська Столиця

Зустріч із захисником відбудеться завтра, 4 лютого 2025 року.

О 12⁰⁰год траурний кортеж вирушить з Буковецького перевалу.

О 12³⁰год – панахида біля стели Героїв Небесної Сотні.

Далі траурний кортеж вирушить до рідного дому батьків захисника в с.Замагора через присілок Рикалівка.

Жителів громади просять зустріти траурний кортеж з тілом Героя біля своїх будинків, установ з лампадками і квітами, та гідно провести Сокола Юрія в останню дорогу.