В Адміністрації Трампа заявили, що готують «зустрічі та переговори» з Україною і росією

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його адміністрація веде переговори з Україною, РФ та іншими сторонами.

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Про це Трамп сказав у коментарі журналістам пізно ввечері 2 лютого після прибуття на авіабазу “Ендрюс” поблизу столиці США, передає RFE/RL.

“Ми мали справу з Україною та hосією. У нас заплановані зустрічі й розмови з різними сторонами, зокрема Україною і РФ. Думаю, дискусії йдуть добре”, – сказав він.

Трамп не навів жодних подробиць, однак зауважив, що наразі все проходить у позитивному ключі.

За кілька годин до цього спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо сподіваються домовитися про врегулювання війни.