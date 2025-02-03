В Адміністрації Трампа заявили, що готують «зустрічі та переговори» з Україною і росією

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що його адміністрація веде переговори з Україною, РФ та іншими сторонами.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це Трамп сказав у коментарі журналістам пізно ввечері 2 лютого після прибуття на авіабазу “Ендрюс” поблизу столиці США, передає RFE/RL.
“Ми мали справу з Україною та hосією. У нас заплановані зустрічі й розмови з різними сторонами, зокрема Україною і РФ. Думаю, дискусії йдуть добре”, – сказав він.
Трамп не навів жодних подробиць, однак зауважив, що наразі все проходить у позитивному ключі.
За кілька годин до цього спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо сподіваються домовитися про врегулювання війни.
“Президент УкраїниВолодимир Зеленськийуже дав зрозуміти, що пом’якшить свою позицію щодо територій.Путінутакож доведеться пом’якшити свої позиції. З часом ми проведемо дискусії з усіма, і, ймовірно, найближчим часом. І це добре для обох сторін”, – сказав Келлог.