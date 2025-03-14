На Коломийщині зустріли скорботний кортеж з тілом молодого захисника Романа Костюка

Звістка про гірку втрату знову сколихнула Коломийщину. Внаслідок атаки ворожого БпЛА загинув молодший лейтенант Роман Костюк з П’ядиків. 14 березня воїн повернувся у рідне село на вічний спочинок.

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Роман Костюк із села П’ядики був командиром стрілецького взводу 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Він доєднався до Збройних сил України в перші дні повномасштабного вторгнення – став на захист Батьківщини 25 лютого 2022 року. Роман воював спочатку — у 77 батальйоні, а потім— у 79-му 102 бригади ТрО ЗСУ. Мав позивний “Кокіс”.

Воїн загинув внаслідок атаки російського БпЛА 11 березня 2025 року поблизу села Малинівка Запорізької області. 14 квітня йому мало б виповнитися лише 27…

“Роман був справжнім патріотом, який з перших днів війни став на захист України, борючись за нашу свободу та майбутнє. Ми пам’ятаємо його як ЛЮДИНУ ЧЕСТІ І ГІДНОСТІ, хлопця із добрим і щирим серцем, який завжди був готовий допомогти іншим. Його любов до рідної землі та безмежна відданість Україні назавжди залишаться у наших серцях”, – пишуть на сторінці П’ядицького ліцею.

У п’ятницю, 14 березня, скорботний кортеж із тілом полеглого захисника прибув до рідного села. Сотні людей навколішки зустрічали молодого захисника, який до останнього подиху боровся за незалежну Україну.

Процесія вирушила в с. П’ядики, вул. Н.Водоставської, 3. Там о 17:00 розпочнеться читання Псалтиру за загиблим Героєм.

Чин похорону відбудеться у суботу, 15 березня, о 12:00.

13, 14 та 15 березня у П’ядицькій громаді оголошено днями скорботи.