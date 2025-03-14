У Раді знову закликали до обмеження Telegram в Україні через вибухи в Івано-Франківську

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин укотре закликав до обмеження роботи месенджера Telegram в Україні після вибухів у Івано-Франківську, які сталися через вербування підлітків російською ФСБ.

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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Громадське.

Так, реагуючи на інцидент в Івано-Франківську, депутат написав:

«росія вбиває українських підлітків, вербуючи їх через Telegram. Які ще аргументи треба для його обмеження? Скільки ще смертей?».

У коментарі «Інтерфакс-Україна» Юрчишин пояснив, що для обмеження роботи Telegram в Україні є кілька можливих шляхів та механізмів.

«По-перше, має бути відповідальність мережі за ненадання слідству даних, які б сприяли розслідуванню кримінальних злочинів. Сприяння тероризму в Україні криміналізоване. Тому якщо месенджер не надає інформації — треба притягати власників до відповідальності та добиватися співпраці», — заявив він.

Також Юрчишин підкреслив, що в українських реаліях доцільно було б припинити всі офіційні комунікації держави в цьому месенджері.

Вибухи в Івано-Франківську

Увечері 11 березня поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунало кілька вибухів. Унаслідок цього загинув 17-річний хлопець . Ще одного 15-річного підлітка шпиталізували з тяжкими пораненнями . Окрім них, постраждали ще двоє людей — 20-річний чоловік та 23-річна жінка.

Як з’ясувала СБУ, за цими вибухами стоїть російська ФСБ: окупанти через Telegram завербували підлітків, які шукали «підробітку» в інтернеті.

Так, хлопцям наказали виготовили саморобну вибухову речовину та два вибухових пристрої, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу. За це їм пообіцяли грошову винагороду розміром 1700 доларів.

Близько 18:30 11 березня підлітки прямували до визначеної локації для розміщення одного з вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відстежувала їхнє пересування за GPS, активувала вибухівку в їхньому пакеті.

Доля Telegram в Україні

Речник ГУР МО Андрій Юсов наголошував, що платформа Telegram містить у собі «цілу низку загроз для України» . За його словами, загрозу для безпеки держави становлять не окремі медіа, що є на платформі, а сама соцмережа.

Водночас опитування свідчать, що цей месенджер є головним джерелом інформації для українців — з нього черпають інформацію 47% українців .

Представники Telegram запевняли , що платформа повністю безпечна для українців. А проте у Верховній Раді закликали до жорсткішого регулювання Telegram — особливо після арешту його засновника Павла Дурова у Франції. Народний депутат Микола Княжицький ініціював у Верховній Раді відповідний законопроєкт .

Зрештою, у вересні Рада національної безпеки та оборони України видала рекомендації обмежити використання Telegram для службового листування та на службових пристроях. Це рішення, зокрема, довели до відома депутатів Верховної Ради .