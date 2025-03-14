У Раді знову закликали до обмеження Telegram в Україні через вибухи в Івано-Франківську

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин укотре закликав до обмеження роботи месенджера Telegram в Україні після вибухів у Івано-Франківську, які сталися через вербування підлітків російською ФСБ.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Громадське.
Так, реагуючи на інцидент в Івано-Франківську, депутат написав:
«росія вбиває українських підлітків, вербуючи їх через Telegram. Які ще аргументи треба для його обмеження? Скільки ще смертей?».
У коментарі «Інтерфакс-Україна» Юрчишин пояснив, що для обмеження роботи Telegram в Україні є кілька можливих шляхів та механізмів.
«По-перше, має бути відповідальність мережі за ненадання слідству даних, які б сприяли розслідуванню кримінальних злочинів. Сприяння тероризму в Україні криміналізоване. Тому якщо месенджер не надає інформації — треба притягати власників до відповідальності та добиватися співпраці», — заявив він.
Також Юрчишин підкреслив, що в українських реаліях доцільно було б припинити всі офіційні комунікації держави в цьому месенджері.
Вибухи в Івано-Франківську
Увечері 11 березня поблизу залізничного вокзалу в Івано-Франківську пролунало кілька вибухів. Унаслідок цього загинув 17-річний хлопець. Ще одного 15-річного підлітка шпиталізували з тяжкими пораненнями. Окрім них, постраждали ще двоє людей — 20-річний чоловік та 23-річна жінка.
Як з’ясувала СБУ, за цими вибухами стоїть російська ФСБ: окупанти через Telegram завербували підлітків, які шукали «підробітку» в інтернеті.
Так, хлопцям наказали виготовили саморобну вибухову речовину та два вибухових пристрої, замасковані під термоси. Для конспірації фігуранти робили це в орендованій за гроші куратора квартирі в багатоповерхівці поблизу залізничного вокзалу. За це їм пообіцяли грошову винагороду розміром 1700 доларів.
Близько 18:30 11 березня підлітки прямували до визначеної локації для розміщення одного з вибухових пристроїв. Дорогою російська спецслужба, яка віддалено відстежувала їхнє пересування за GPS, активувала вибухівку в їхньому пакеті.
Доля Telegram в Україні
Речник ГУР МО Андрій Юсов наголошував, що платформа Telegram містить у собі «цілу низку загроз для України». За його словами, загрозу для безпеки держави становлять не окремі медіа, що є на платформі, а сама соцмережа.
Водночас опитування свідчать, що цей месенджер є головним джерелом інформації для українців — з нього черпають інформацію 47% українців.
Представники Telegram запевняли, що платформа повністю безпечна для українців. А проте у Верховній Раді закликали до жорсткішого регулювання Telegram — особливо після арешту його засновника Павла Дурова у Франції. Народний депутат Микола Княжицький ініціював у Верховній Раді відповідний законопроєкт.
Зрештою, у вересні Рада національної безпеки та оборони України видала рекомендації обмежити використання Telegram для службового листування та на службових пристроях. Це рішення, зокрема, довели до відома депутатів Верховної Ради.
Подібне рішення ухвалили й в інших установах, зокрема у Львівській обласній військовій адміністрації та університетах.