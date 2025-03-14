Бійка за участю групи молодих людей в Івано-Франківську: поліція з’ясовує деталі інциденту

Група невідомих чоловіків побила мешканця Івано-Франківська та втекли з місця події.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, пише Правда.іф.

“Близько 19:00 на лінію «102» надійшло повідомлення від місцевого мешканця про бійку. Група невідомих чоловіків побила мешканця Івано-Франківська та втекли з місця події.

Наразі відомо, що в результаті сутички постраждав чоловік 1997 року народження. Його доставили до лікарні”, – йдеться у дописі.