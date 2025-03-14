У Франківську на Незалежності виявили підозрілий пакунок – перекрили автомобільний рух. ВІДЕО

Приблизно о 18:30 в Івано-Франківську на вулиці Незалежності біля магазину “Сім23” виявили підозрілий пакунок. На місце викликали правоохоронців.

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Спершу поліція обмежила рух пішоходів тротуаром. Пізніше повністю заблокували рух вулицею, пише КУРС

“Перекритий рух на вул. Незалежності (к-тр Космос – вул. Лепкого). Тролейбуси м. 2, 3, 7, 8 з Каскаду та Карпатпресмашу розвертаються через вул. Бандери. Маршрути 3, 6, 8 зі сторони АС-2 розвертаються через вокзал. Автобуси об’їжджають по прилеглих вулицях”, – повідомили в “Електроавтотрансі”.