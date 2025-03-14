ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Вибух на вулиці вночі, перехожі в кадрі.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську на Незалежності виявили підозрілий пакунок – перекрили автомобільний рух. ВІДЕО

Автор: Lilia
14/03/2025 21:26
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Приблизно о 18:30 в Івано-Франківську на вулиці Незалежності біля магазину “Сім23” виявили підозрілий пакунок. На місце викликали правоохоронців.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Спершу поліція обмежила рух пішоходів тротуаром. Пізніше повністю заблокували рух вулицею, пише КУРС

“Перекритий рух на вул. Незалежності (к-тр Космос – вул. Лепкого). Тролейбуси м. 2, 3, 7, 8 з Каскаду та Карпатпресмашу розвертаються через вул. Бандери. Маршрути 3, 6, 8 зі сторони АС-2 розвертаються через вокзал. Автобуси об’їжджають по прилеглих вулицях”, – повідомили в “Електроавтотрансі”.

Поліцейський на вулиці з обмежувальною стрічкою.

Приблизно о 19:50 рух транспорту відновили. Піротехніки знищили підозрілий пакунок.