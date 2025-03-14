В Івано-Франківську випустили на маршрут ще один тролейбус, який подарувала чеська Їглава

Третій відремонтований тролейбус, подарований чеським містом Їглава, вже на маршруті.

Про це повідомили в КП «Івано-Франківськелектроавтотранс».

«Таким чином, завдання «мінімум», яке ставило перед собою підприємство — відремонтувати та випустити на лінію 3 з 6-ти подарованих тролейбуси Skoda 24tr, виконано. Сьогодні ж, у першому читанні Верховна Рада України, підтримала законопроєкт, який дозволяє комунальним перевізникам використовувати транспорт, отриманий як гуманітарну допомогу, для перевезень пасажирів. Чекаємо на прийняття цього закону в цілому»