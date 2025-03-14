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Церемонія нагородження військових у палаці
Диван на коліщатках в темній вітальні

Президент нагородив франківку Оксану Рубаняк орденом “За мужність” III ступеня

Автор: Lilia
14/03/2025 21:10
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Президент України Володимир Зеленський нагородив військовослужбовицю з Івано-Франківська лейтенанта Оксану Рубаняк орденом “За мужність” III ступеня.

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Пише Правда.іф.

Указ №157/2025 про відзначення державними нагородами Володимир Зеленський підписав 8 березня 2025 року.

Нагородження приурочили до Дня українського добровольця і відзначили понад сорок військовослужбовців.

Орден «За мужність» III ступеня вручається за особисту мужність і героїзм, проявлені у боротьбі за суверенітет і територіальну цілісність України.

Президент висловив вдячність усім добровольцям, наголосивши на їхній ключовій ролі у захисті держави.