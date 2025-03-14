У Центрі інфекційних захворювань в Івано-Франківську запрацював новітній томограф

У КНП «Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради» почав функціонувати новітній комп’ютерний томограф вартістю понад 14 мільйонів гривень.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф.
Вартість медичного обладнання – понад 14 млн грн, його закуплено державною установою «Центр громадського здоров’я МОЗ України».
“Більше ніж 6,7 млн грн спрямовано з обласного бюджету на проведення капітального ремонту приміщення, де встановлено томограф, забезпечення його монтажу та введення в експлуатацію”, – зазначає посадовиця.
Варто зазначити, що цей сучасний апарат розрахований на широкий спектр досліджень, які здійснює з високою якістю і низькою дозою опромінення.
На сьогодні в медичних закладах області є 16 комп’ютерних томографів.