У Центрі інфекційних захворювань в Івано-Франківську запрацював новітній томограф

У КНП «Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради» почав функціонувати новітній комп’ютерний томограф вартістю понад 14 мільйонів гривень.

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Повідомляє Світлана Онищук, передає Правда.іф.

Вартість медичного обладнання – понад 14 млн грн, його закуплено державною установою «Центр громадського здоров’я МОЗ України».

“Більше ніж 6,7 млн грн спрямовано з обласного бюджету на проведення капітального ремонту приміщення, де встановлено томограф, забезпечення його монтажу та введення в експлуатацію”, – зазначає посадовиця.

Варто зазначити, що цей сучасний апарат розрахований на широкий спектр досліджень, які здійснює з високою якістю і низькою дозою опромінення.

На сьогодні в медичних закладах області є 16 комп’ютерних томографів.