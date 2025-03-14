У Франківську невідомі у масках побили битами чоловіка серед вулиці

У дворі на розі Коновальця/Національної гвардії група невідомих у масках та з битами побила місцевого мешканця.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Перехожі надали травмованому першу допомогу і викликали медиків, його госпіталізували, інформує “Галка” з місця події.

Нападники втекли. Попередньо, у пораненого також колота/ножова рана грудної клітки. Там вже працює поліція, офіційні подробиці згодом.