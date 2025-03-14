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У Франківську невідомі у масках побили битами чоловіка серед вулиці

Автор: Lilia
14/03/2025 20:45
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У дворі на розі Коновальця/Національної гвардії група невідомих у масках та з битами побила місцевого мешканця.

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Перехожі надали травмованому першу допомогу і викликали медиків, його госпіталізували, інформує “Галка” з місця події.

Нападники втекли. Попередньо, у пораненого також колота/ножова рана грудної клітки. Там вже працює поліція, офіційні подробиці згодом.