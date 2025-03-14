В Івано-Франківську прокуратура вимагає від міської ради взяти на облік гідроспоруди

В Івано-Франківську прокуратура вимагає, щоб міська рада взяла на облік гідроспоруди та забезпечила їх належне утримання.

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Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф

Прокуратура активно захищає інтереси держави в питаннях щодо повноти обліку та реєстрації комунального майна, включаючи гідротехнічні споруди.

До суду подано позовну заяву з вимогою зобов’язати Івано-Франківську міську раду вчинити дії щодо реєстрації права власності на дамбу річки Бистриця Надвірнянська.

Йдеться про гідротехнічну споруду довжиною 1,5 км, що розташована на вулиці Івасюка, яка захищає місто від затоплення та відіграє важливу роль.

Органи місцевого самоврядування зобов’язані забезпечувати належний облік таких об’єктів та зареєструвати право комунальної власності на них. Це сприятиме належному збереженню гідротехнічних споруд, їх подальшому використанню і захисту навколишнього середовища від шкідливої дії вод.

У судовому порядку прокурори Окружної прокуратури міста Івано-Франківська вимагають, щоб міська рада зареєструвала цю споруду та належно утримувала.