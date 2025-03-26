На кордоні з Румунією затримали групу порушників, серед них – неповнолітній провідник. ФОТО. ВІДЕО

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули інформацію про підготовку порушення державного кордону групою осіб на ділянці відділу Красноїльськ.

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У визначений час порушники разом вирушили в бік сусідньої Румунії та були затримані прикордонниками неподалік кордону, пише Правда.іф.

“В ході спілкування з затриманими охоронці кордону з’ясували, що шестеро мешканців Київської, Хмельницької, Рівненської та Чернівецької областей за піший перехід через кордон в обхід пунктів пропуску заплатили від 7 до 10 тисяч євро”, – йдеться у дописі

Також прикордонники дізналися, що до здійснення незаконного перетину кордону був залучений неповнолітній місцевий мешканець, який виступав у якості провідника та був затриманий разом з рештою порушників.

За даним фактом до правоохоронних органів направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені до ЄРДР.

Неповнолітнього передано батькам. Відносно інших затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення.