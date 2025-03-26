Прикарпатка намагалася “врятувати” доньку, але втратила 25 тисяч гривень

У аферу потрапила 83-річна жителька Калуша, котра за «порятунок» доньки заплатила аферистам 25 000 гривень.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Такий випадок шахрайства уже за розповсюдженою схемою «ваш родич у біді» зафіксували правоохоронці Калущини. Потерпіла перерахували чималу суму грошей, аби «врятувати» родичку від начебто кримінальної відповідальності.

“У аферу потрапила 83-річна жителька Калуша. Зі слів потерпілої, до неї зателефонував незнайомець та представся працівником правоохоронного органу.Співрозмовник повідомив, що її донька вчинила ДТП, у результаті якого травмовано дитину. Тож, аби не притягувати родичку до відповідальності, необхідно перерахувати за це кошти. Схвильована жінка, не перевіривши отриману інформацію, пішла до поштового відділення й перерахувала на вказаний шахраями рахунок 25 000 гривень”, – йдеться у дописі.

Пізніше заявниця дізналася від доньки, що з нею все гаразд і це була шахрайська пастка.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають громадян не довіряти незнайомцям, які телефонують та просять грошової допомоги для ваших близьких. Спочатку слід особисто переконатися, чи дійсно близькі потребують коштів.