Ветеран війни освідчився коханій дівчині на найвищій вершині Карпат

Ні сніг, ні вітер, ні пересування на протезах не завадили бійцю 80-ї окремої штурмової Галицької бригади Ігореві Зобківу зійти на підніжжя найвищої вершини України, щоб освідчитися коханій.

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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Правда.іф.

Ігор Зобків втратив обидві ноги на війні, ле не втратив віри у себе й здатності на неймовірні вчинки. Він піднявся на підніжжя Говерли і там зробив своїй дівчині Марії пропозицію. Вона відповіла «так».

Окрім Ігоря, цими вихідними на вершини українських Карпат сходили понад 200 учасників – військові 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ, 2 Галицька бригада Національної гвардії України та цивільні. Частина групи піднялася на гору Кукул, звідки відкривається мальовничий краєвид на Говерлу. А на головний двотисячник вирушили найбільш підготовлені учасники.

Ініціативу організували як синергію двох проєктів: Ліга Нескорених та «Терапія мандрами», – Департамент спорту, молоді та туризму Львівської ОДА, Львівський обласний центр «Спорт для всіх», 80-та бригада та Західне теруправління НГУ.

Цей підйом мав ще одну важливу мету – благодійну. Під час заходу зібрали понад 300 тисяч гривень на дрони для захисників.