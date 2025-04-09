На кордоні з Угорщиною запрацював новий пункт пропуску

Сьогодні відкрили новий прикордонний контроль у пункті пропуску «Велика Паладь – Надьгодош».

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Цей пункт пропуску відкрився у Закарпатській області та почав працювати на тимчасовій інфраструктурі. О 14.30 українські прикордонники здійснили оформлення першого транспортного засобу, який перетнув кордон в Угорщину, передає Правда.іф.

Пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 тонн. Працюватиме він у денний час з 08 до 19 години кожного дня (з 07 до 18 за центральноєвропейським часом). Орієнтовна пропускна спроможність пункту пропуску: 200 легкових авто та 600 пасажирів на добу.

Відкриття пункту пропуску відбулося сьогодні за участі Віцепрем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, заступник Міністра зовнішніх справ Угорщини – Парламентського Секретаря Левенте Мадьора, заступника керівника Офісу Президента України Віктора Микити, представників обласної влади та органів, які здійснюють свою діяльність на державному кордоні Україну. Державну прикордонну службу України представляв начальник Західного регіонального управління Валерій Вавринюк.