Калуська громада отримає фінансування на будівництво каналізаційних мереж

Калуська громада – у переліку переможців третьої фази Програми відновлення України, що реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Андрія Найду.
Усього за результатами конкурсного відбору було визначено 131 проєкт на суму 4,5 млрд грн у чотирьох ключових сферах: енергетика, медицина, соціальне житло, вода і каналізація. Калуська громада стала однією зі 110, які отримали змогу впродовж 18 місяців втілити надважливі ініціативи.
А це означає, що інфраструктурний проєкт з будівництва мереж централізованої каналізації у Калуші на вулицях Вітовського, Чорновола, Срібняка, Фабричній та Євшана вже має визначені терміни реалізації.
Його вартість – 9,6 млн грн, з яких 7,4 млн грн – це державна субвенція, решта – кошти з місцевого бюджету.
“Це ще один приклад ефективного управління, командної роботи та вміння громади використовувати сучасні цифрові інструменти розвитку. Подача заявок, відбір та розподіл коштів відбувалися через екосистему DREAM, що гарантує відкритість і прозорість процесу”, – резюмує мер