Калуська громада отримає фінансування на будівництво каналізаційних мереж

Калуська громада – у переліку переможців третьої фази Програми відновлення України, що реалізується за підтримки Європейського інвестиційного банку.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Андрія Найду.

Усього за результатами конкурсного відбору було визначено 131 проєкт на суму 4,5 млрд грн у чотирьох ключових сферах: енергетика, медицина, соціальне житло, вода і каналізація. Калуська громада стала однією зі 110, які отримали змогу впродовж 18 місяців втілити надважливі ініціативи.

А це означає, що інфраструктурний проєкт з будівництва мереж централізованої каналізації у Калуші на вулицях Вітовського, Чорновола, Срібняка, Фабричній та Євшана вже має визначені терміни реалізації.

Його вартість – 9,6 млн грн, з яких 7,4 млн грн – це державна субвенція, решта – кошти з місцевого бюджету.