На Прикарпатті відновлять документи ОУН, які пролежали 80 років у лісі

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8 квітня 2025 року на реставрацію передали архівні документи Організації українських націоналістів, які пролежали під землею у лісі 80 років.

Їх знайшли місцеві жителі у бідоні під вивернутим після негоди деревом у лісі поблизу села Козаківка на Івано-Франківщині. У місткості було щонайменше пів сотні пропагандистських видань ОУН, повідомляє Правда ІФ з посиланням на Суспільне.

80 років під землею

На Прикарпатті вперше знайшли документи, які належали провідним структурам українського підпілля, розповідає директор комунального підприємства “Пам’ять” Василь Тимків.

Директор комунального підприємства “Пам’ять” Василь Тимків. Суспільне Івано-Франківськ

“Це — унікальна частинка нашої історії й велика місія, щоб ці документи були реставровані, збережені, щоби небайдужі до нашої історії могли побачити ці документи, ці видання”, — розповів Василь Тимків.

Архівні документи Організації українських націоналістів, які пролежали під землею 80 років. Суспільне Івано-Франківськ

Бідон з архівами ОУН знайшли в лісі місцеві жителі села Козаківка Болехівської громади 4 квітня 2025 року. Вони передали їх учасникам пошуково-історичного клубу сусіднього села Тисів, говорить голова первинного осередку клубу Віктор Савчук.

Голова первинного осередку пошуково-історичного клубу “Тустань” Віктор Савчук. Суспільне Івано-Франківськ

“Буря перевернула дерево, і люди побачили частину зламаної якоїсь металевої посудини. І коли дізналися, що це — документи, вони одразу зв’язалися з нами. Мені важко навіть передати те відчуття від усвідомлення, що матінка-природа сама архів показала. Самі розумієте, НКВС і радянщина знищили все. І ці всі архіви, як ми бачимо, — он по наших лісах”, — каже Віктор Савчук.

“Одна з наймасштабніших знахідок в області”

Василь Тимків каже, це — одна з наймасштабніших знахідок в області. Тут є щонайменше пів сотні документів, виданих у 1948-1950 роках. Це — унікальні пропагандистські видання Організації українських націоналістів та УПА.

Серед знахідок є брошурка “Вказівка батькам у вихованні дітей”. Суспільне Івано-Франківськ

“Ці видання вочевидь належали осередку пропаганди Української головної визвольної ради. Це — своєрідний підпільний уряд, який був створений ОУН. Він би мав представляти українську державу у стані війни. Очільником бюро інформації Української головної визвольної ради був Петро “Полтава” Федун. Можливо, це міг бути частково його особистий архів або структури, яку він очолював”, — пояснює Василь Тимків.

У бідоні було приблизно пів сотні документів, виданих у 1948-1950 роках. Суспільне Івано-Франківськ

Серед знахідок є брошурка “Вказівка батькам у вихованні дітей”. Василь Тимків каже: попри комуністичну пропаганду у навчальних закладах, ОУН готувала рекомендації батькам, як виховувати національно-свідомих дітей, “залишаючи їм зернятка націоналізму”.

Як відбуватиметься реставрація документів ОУН

Над реставрацією знахідки працюватимуть спеціалісти з відновлення архівних документів комунального підприємства “Пам’ять” та історик і реставратор Анатолій Євстигнєєв. З його слів, частину документів можна відновити за пів року, над іншими можуть працювати кілька років.

Дослідники знайшли серед документів звернення до чеського і словацького народу. Суспільне Івано-Франківськ

“Я вперше бачу, що документи в такому гарному стані. На це вплинуло те, що вони були вологими. Тобто не було кисню, вони не висохли. І зараз деякі сторінки майже відкриваються самі. Найгірше буде з архівними документами, які у болоті. Загалом є дуже багато цікавого. Тут знайшли звернення до чеського братнього народу, щоб підіймалися на боротьбу проти більшовиків у Чехії. Тут є документи російською мовою, щоб росіяни могли прочитати, і українською мовою — багатонаціональні”, — каже Анатолій Євстигнєєв.

Документи, які найважче відреставрувати. Суспільне Івано-Франківськ

Реставратор Анатолій Євстигнєєв. Суспільне Івано-Франківськ

Документи знайшли поблизу бункера воячки УПА на псевдо Доля

Документи в бідоні знайшли приблизно за кілометр від бункера воячки УПА на псевдо Доля — редакторки й письменниці Богдани Світлик. Криївку у 2018 році відкрила пошукова група “Роберт”. Її керівник Микола Торко каже: ймовірно, це — документи, які друкувала Богдана Світлик.

Документи знайшли приблизно за кілометр від бункера воячки УПА на псевдо Доля. Суспільне Івано-Франківськ

“У 1948 році цей бункер ліквідували. Можливо, що цей архів якраз із бункера. Вони ж не тримали всі архіви в криївці, бо була небезпека виявлення. Тож такі речі вони тримали поза ними”, — говорить Микола Торко.

Після реставрації документи експонуватимуть у музеї історичних знахідок села Тисів.

Досвід роботи з віднайденими документами

Загалом у Болехівській громаді працюють три пошукові групи: “Тустань”, “Роберт” і “Шляхетні гірські волоцюги”. У 2021 році члени клубу “Тустань” знайшли навчальні матеріали, за якими вчилися новобранці УПА.

Спеціалісти комунального підприємства “Пам’ять” відновили 70% документів, які знайшли у 2021 році. Суспільне Івано-Франківськ

Пошуковець Мар’ян Штурмак каже: зазвичай знаходять речі побуту повстанців, військове спорядження, залишки боєприпасів, патрони, сумки, значки та кокарди.

Відреставровані документи, які знайшли у 2021 році, повернули до музею історичних знахідок села Тисів. Суспільне Івано-Франківськ

Також спеціалісти комунального підприємства “Пам’ять” відновили 70% знайдених документів у 2021 році. Після чотирьох років роботи 8 квітня 2025 Василь Тимків повернув їх до музею історичних знахідок села Тисів.