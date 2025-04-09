Як військовому з Івано-Франківська оформити відпустку для лікування? Пояснюють юристи

Військові мають право на відпустку за станом здоров’я терміном 30 календарних днів. Цю відпустку надають для лікування зі збереженням грошового та матеріального забезпечення на підставі висновку ВЛК.

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Про алгоритм дій для отримання такої відпустки франківцям розповідають експерти Юридичного Гончаренко центру.

Юристи пояснюють, що на підставі постанови ВЛК може надаватись відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після травм (поранень, контузій):

відпустка для лікування у зв’язку з хворобою надається військовослужбовцям на 30 календарних днів

відпустка для лікування після поранення, травми, контузії або після оперативного лікування – на 30, 45 або 60 календарних днів.

За наявності медичних показань відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) продовжується ВЛК на 30 календарних днів, а в окремих випадках – на 45 або на 60 календарних днів. Водночас якщо поранення тяжке, за час відпустки військовий отримуватиме також додаткову винагороду.

Який алгоритм дій?

Якщо ВЛК прийняло рішення щодо надання військовому відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після травм (поранень, контузій), йому необхідно:

Перебуваючи в закладі охорони здоров’я, написати рапорт на відпустку за станом здоров’я, вказуючи місце її проходження та назву ТЦК та СП за місцем проведення відпустки, до якого військова частина має надсилати відпускний квиток, та передати рапорт лікуючому лікарю. Рапорт можна подати в письмовому вигляді або через мобільний додаток Армія+ https://aplus.mod.gov.ua/.

Отримати від лікаря оригінали документів (довідка ВЛК, рапорт на відпустку та виписку з медкарти стаціонарного хворого), які заклад охорони здоров’я відправив засобами електронного документообігу до військової частини з відміткою «відправлено в СЕДО», номером вихідного листа в СЕДО, датою його відправки, і штампом для повірення документа.

Прибути до ТЦК та СП, який був вказаний у рапорті, і стати на облік.

Очікувати допоки військова частина оформить наказ на відпустку та відпускний квиток, який направить через систему електронного документообігу до ТЦК та СП, який військовий вказав у рапорті.

Отримати в ТЦК та СП відпускний квиток.

«Командир може надати до 2 додаткових діб на дорогу, враховуючи місце розташування військової частини та місце проходження відпустки. У разі, якщо командир надає меншу кількість днів на відпустку, ніж зазначено в довідці ВЛК, і військовослужбовець не згоден з цим рішенням, він може апелювати до вищого командування», — зазначає директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

За декілька днів до завершення відпустки військовому слід прибути до ТЦК та взяти повторне направлення на ВЛК за місцем проведення відпустки, аби визначити придатність до військової служби або для вирішити питання про потребу у наданні повторної відпустки для лікування у зв’язку з хворобою або відпустки для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва).

Що робити у випадку відмови у наданні відпустки?

За потреби оскаржити відмову в наданні відпустки військовий може зателефонувати на гарячу лінію Командування медичних Сил ЗСУ (044 522 83 58) або Міністерства оборони України (15-12).

Звертатися також можна на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.