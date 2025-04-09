На війні загинув прикарпатець Віталій Нагорний

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Скорботна звістка прийшла у Франківську громаду

6 квітня 2025 року у результаті російського артилерійського обстрілу українських позицій загинув військовослужбовець з Прикарпаття Віталій Нагорний.

Про це на Facebook-сторінці повідомила староста Крихівецького старостинського округу Івано-Франківської громади Надія Фотуйма, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

Віталій Нагорний народився 9 лютого 1991 року та мешкав у селі Крихівці.

Він до 9 класу навчався у Крихівецькій школі. Закінчив професійно-технічне училище № 15 за спеціальністю “автослюсар”. Згодом пройшов строкову військову службу за контрактом, служив у Василькові на Київщині.

Після армії Віталій Нагорний працював на Івано-Франківському молокозаводі, також за кордоном — автомайстром.

“Повернувся в Україну практично перед війною. Хоча був за станом здоров’я обмежено придатним, його мобілізували 25 червня 2024 року. А вже з 1 серпня воював у “найбільш гарячій” ділянці фронту — на Донецькому напрямку”, — йдеться у дописі.

Солдат Віталій Нагорний служив стрільцем-санітаром стрілецького відділення стрілецької роти 1 стрілецького батальйону 10 окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”. Військовослужбовець поліг поблизу села Переїзне Бахмутського району на Донеччині.