У Франківську створили фан-клуб 102 окремої бригади ТРО

“Рідні 102” — перший фан-клуб підтримки 102 окремої бригади ТрО

Громадська організація Ветераницивільні Петрос створила перший фан-клуб 102 окремої бригади територіальної оборони.

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Про це повідомили в 102 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщина, передає правда ІФ

Назва говорить сама за себе — “Рідні 102”. Бо для багатьох ця бригада вже давно стала не просто номером частини, а частиною серця: хтось має там рідних, хтось друзів, а хтось просто небайдужий. Особлива вдячність Nataliia Naida, Ярема Стецик та Наталя Стецик – за ідею фан-клубу та його втілення, йдеться в повідомлені.

Цей фан-клуб — це неформальна, але дуже важлива ініціатива. У ньому уже об’єднались Brendari, які розробили візуальний стиль фан-клубу, Bukvica, які виготовили спеціальні футболки фан-клубу з принтом роботи Shkriblyak та багато інших. Загалом, у межах фан-клубу плануються різноманітні заходи та тренінги, майстер-класи, спортивні події, а також реалізація атрибутики – футболок, кепок, патчів для цивільних «Рідні 102», листівок з підписами наших бійців і бійчинь. Усе це — для підтримки бригади та, зокрема, ветеранок і ветеранів, які потребують особливої турботи.

Україна завжди була сильною своєю мережецентричністю — здатністю людей об’єднуватися горизонтально, з ініціативи, за внутрішнім покликом. Саме тому ми закликаємо: створюйте свої фан-клуби, локальні осередки, спільноти підтримки для 102 окремої бригади ТрО. Навколо вас завжди знайдуться ті, хто теж хоче долучитися – чи до фан-клубу, чи до служби у 102 окремій бригаді.