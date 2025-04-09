На рівні очільників мегаполісів: які зарплати отримує керівництво Яблунівської громади

У той час, як жителі Яблунівської громади на Прикарпатті, як і багато інших в час війни стикаються з економічними викликами, керівництво громади отримує зарплати, які вражають навіть на фоні мерів великих міст України.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це стало відомо Ратуші з довідок про заробітну плату за 2024 рік, які є в розпорядженні редакції
Згідно з фінансовими звітами за 2024 рік:
- Селищний голова Юрій Коваль отримав 834 978,41 грн — це в середньому понад 69 000 грн щомісяця.
- Секретар селищної ради та за суміщенням керуюча справами Іванна Писаренко — 571 813,27 грн (понад 47 000 грн на місяць);
- Заступник голови Михайло Мельничук — 924 455,33 грн (понад 77 000 грн на місяць).
Для порівняння, зарплати мерів сусідніх обласних центрів за 2024 рік були такими:
- Мер Львова Андрій Садовий задекларував близько 869 575 гривень заробітної плати;
- Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків — 834 тисячі 502 гривні;
- Мер Тернополя Сергій Надал, працюючи в міській раді, заробив 835 478 грн.
Довідково:
Яблунівська селищна громада — територіальна громада в Косівському районі Івано-Франківської області. Адміністративний центр — селище Яблунів. Площа громади — 204,8 км², населення — 15 933 мешканці (2020). Утворена 25 квітня 2017 року. До складу громади входять 1 селище і 10 сіл: