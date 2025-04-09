На рівні очільників мегаполісів: які зарплати отримує керівництво Яблунівської громади

У той час, як жителі Яблунівської громади на Прикарпатті, як і багато інших в час війни стикаються з економічними викликами, керівництво громади отримує зарплати, які вражають навіть на фоні мерів великих міст України.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це стало відомо Ратуші з довідок про заробітну плату за 2024 рік, які є в розпорядженні редакції

Згідно з фінансовими звітами за 2024 рік:

Селищний голова Юрій Коваль отримав 834 978,41 грн — це в середньому понад 69 000 грн щомісяця.

Секретар селищної ради та за суміщенням керуюча справами Іванна Писаренко — 571 813,27 грн (понад 47 000 грн на місяць);

Заступник голови Михайло Мельничук — 924 455,33 грн (понад 77 000 грн на місяць).

Для порівняння, зарплати мерів сусідніх обласних центрів за 2024 рік були такими:

Мер Львова Андрій Садовий задекларував близько 869 575 гривень заробітної плати;

задекларував близько заробітної плати; Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків — 834 тисячі 502 гривні ;

— ; Мер Тернополя Сергій Надал, працюючи в міській раді, заробив 835 478 грн.

Довідково:

Яблунівська селищна громада — територіальна громада в Косівському районі Івано-Франківської області. Адміністративний центр — селище Яблунів. Площа громади — 204,8 км², населення — 15 933 мешканці (2020). Утворена 25 квітня 2017 року. До складу громади входять 1 селище і 10 сіл: