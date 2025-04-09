Співучасник по кримінальній справі прикарпатського олігарха Бахматюка про рекордний хабар, мобілізувався до ЗСУ

722 млн грн хабара — і тепер у ЗСУ: Роман Насіров мобілізувався

Колишній очільник ДФС Роман Насіров, якого обвинувачують у хабарництві на 722 млн грн, добровільно мобілізувався до лав Збройних сил України, передає Правда ІФ з посиланням на Чесно

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ВАКС розглядає кримінальне провадження, а адвокат уже подав клопотання про зупинення справи через мобілізацію Насірова.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу “Укрлендфармінг” Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.