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Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську продовжують видавати “Baby-box” для новонароджених

Автор: Оксана Марушкевич
09/04/2025 18:22
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За ініціативою міського голови в Івано-Франківську для родин пільгових категорій при народженні дітей продовжують видавати дитячі набори «Baby-box».

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Повідомляє Івано-Франківська міська рада, передає Правда.іф

Процес підготовки та видачі боксів координує Відділ сім’ї та гендерної політики, який забезпечує безперервну співпрацю з міським та обласним перинатальними центрами. Особлива увага приділяється своєчасній закупівлі й доставці усіх необхідних речей для малюків.

У кожному наборі — все найпотрібніше для перших днів життя немовляти: пелюшки, одяг, засоби гігієни, покривало, рушник для купання та інші корисні речі.

«Турбота про найменших мешканців нашої громади — це не просто програма, а щире бажання підтримати батьків у важливий момент їхнього життя», — зазначають у міськраді.