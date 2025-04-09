В Івано-Франківську продовжують видавати “Baby-box” для новонароджених

За ініціативою міського голови в Івано-Франківську для родин пільгових категорій при народженні дітей продовжують видавати дитячі набори «Baby-box».
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Повідомляє Івано-Франківська міська рада, передає Правда.іф
Процес підготовки та видачі боксів координує Відділ сім’ї та гендерної політики, який забезпечує безперервну співпрацю з міським та обласним перинатальними центрами. Особлива увага приділяється своєчасній закупівлі й доставці усіх необхідних речей для малюків.
У кожному наборі — все найпотрібніше для перших днів життя немовляти: пелюшки, одяг, засоби гігієни, покривало, рушник для купання та інші корисні речі.
«Турбота про найменших мешканців нашої громади — це не просто програма, а щире бажання підтримати батьків у важливий момент їхнього життя», — зазначають у міськраді.