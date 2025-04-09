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Франківці обурюються засиллю ромів у середмісті: ті агресивно жебракують та чіпляються до перехожих
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківці обурюються засиллю ромів у середмісті: ті агресивно жебракують та чіпляються до перехожих

Автор: Петро Якимчук
09/04/2025 18:17
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Франківці заявляють, що роми нагло чіпляються до містян та гостей обласного центру, пише Правда ІФ

Неодноразово можна спостерігати, як представники ромської національності порушують персональний простір оточуючих людей, жебракують в автобусах, на дорогах, тим самим створюючи аварійні ситуації. Почасти можна бачити як жебрекують саме діти, нагло випрошуючи милостиню.

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Очиведно, роми посили свою асоціальну діяльність саме перед святама, коли на ринках йде активна торгівля.

Люди біля крамниці з одягом та дитячий візок.

Своє обурення у Фейсбук- спільноті “Новини Івано-Франківськ” висловив Андрій Монастирський 

Питання скільки містяни відчуватимуть такий дискомфорт в місті Франковому? Чому на міському рівні на прийнято жодного рішення стосовно вирішення даного питання? Курять, пʼють, смітять, матюкаються, зневажливо ставляться до відмови в наданні грошей! Коли цей безпорядом буде приведений в належний стан комфорту? Хто несе відповідальність за те , що особи без громадянства поводять себе як корінні жителі Європейського міста ??? Таких чому більше ніж відповідей???

В коментарях до допису користувачі соцмереж висловлюють підтрумку автору та пишуть свої зауваги:

В пологових будинках міста теж ходять, вимагають гроші в гінекологічному корпусі. Вагітні жінки їх дуже бояться,- ділиться Іванна Польна

В Арсен зайти не можливо аби тебе не скрили матом. І малі і дорослі ромської національності, кожного дня і на вулиці і всередині магазину, – зазначає в коментарях Іра Стадник.

ТЦ ,,Арсен,,- стоять прямо в дверях і просять, – обурюється Лілія Гивель

Люди розмовляють біля магазину з дитячим візком.