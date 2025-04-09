Франківці обурюються засиллю ромів у середмісті: ті агресивно жебракують та чіпляються до перехожих

Франківці заявляють, що роми нагло чіпляються до містян та гостей обласного центру, пише Правда ІФ
Неодноразово можна спостерігати, як представники ромської національності порушують персональний простір оточуючих людей, жебракують в автобусах, на дорогах, тим самим створюючи аварійні ситуації. Почасти можна бачити як жебрекують саме діти, нагло випрошуючи милостиню.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Очиведно, роми посили свою асоціальну діяльність саме перед святама, коли на ринках йде активна торгівля.
Своє обурення у Фейсбук- спільноті “Новини Івано-Франківськ” висловив Андрій Монастирський
Питання скільки містяни відчуватимуть такий дискомфорт в місті Франковому? Чому на міському рівні на прийнято жодного рішення стосовно вирішення даного питання? Курять, пʼють, смітять, матюкаються, зневажливо ставляться до відмови в наданні грошей! Коли цей безпорядом буде приведений в належний стан комфорту? Хто несе відповідальність за те , що особи без громадянства поводять себе як корінні жителі Європейського міста ??? Таких чому більше ніж відповідей???
В коментарях до допису користувачі соцмереж висловлюють підтрумку автору та пишуть свої зауваги:
В пологових будинках міста теж ходять, вимагають гроші в гінекологічному корпусі. Вагітні жінки їх дуже бояться,- ділиться Іванна Польна
В Арсен зайти не можливо аби тебе не скрили матом. І малі і дорослі ромської національності, кожного дня і на вулиці і всередині магазину, – зазначає в коментарях Іра Стадник.
ТЦ ,,Арсен,,- стоять прямо в дверях і просять, – обурюється Лілія Гивель