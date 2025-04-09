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Курйоз: Бориса Джонсона дзьобнув страус
Диван на коліщатках в темній вітальні

Курйоз: Бориса Джонсона дзьобнув страус

Автор: Орися Корчун
09/04/2025 17:50
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На експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона було скоєно несподіваний напад: його дзьобнув страус. Пише Табло ID.

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Відео з цим моментом опублікувала в Instagram дружина 60-річного політика, Керрі.Борис Джонсон у Instagram

Страус “привітався” з Борисом

“Надто смішно, щоби не поділитися”, – написала вона.

Родина Джонсонів, вочевидь, перебувала в якомусь парку, де відвідувачі пересуваються автомобілями, а тваринки перебувають на вільному вигулі. Цікаво, що старший син Бориса та Керрі, 4-річний Вілфред який теж з’являється в кадрі, нітрохи не злякався, а навпаки, витівка страуса його насмішила. 

Нагадаємо, в Джонсонів троє спільних дітей, а ще є песик, якого пара взяла з притулку. Діти Бориса Джонсона

Борис і Керрі провели час із дітьми на свіжому повітріДружина Бориса Джонсона в Instagram

Інші тваринки, на щастя, поводилися чемніше за страусаЛичка нащадків Керрі в мережі поки не показує

Личка нащадків Керрі в мережі поки не показує

Як відомо, шлюб із Керрі для Бориса є третім.

Нагадаємо Борис Джонсон покрасувався у вишиванці з мапою України 