Курйоз: Бориса Джонсона дзьобнув страус

На експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона було скоєно несподіваний напад: його дзьобнув страус. Пише Табло ID.

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Відео з цим моментом опублікувала в Instagram дружина 60-річного політика, Керрі.

Страус “привітався” з Борисом

“Надто смішно, щоби не поділитися”, – написала вона.

Родина Джонсонів, вочевидь, перебувала в якомусь парку, де відвідувачі пересуваються автомобілями, а тваринки перебувають на вільному вигулі. Цікаво, що старший син Бориса та Керрі, 4-річний Вілфред який теж з’являється в кадрі, нітрохи не злякався, а навпаки, витівка страуса його насмішила.

Нагадаємо, в Джонсонів троє спільних дітей, а ще є песик, якого пара взяла з притулку.

Борис і Керрі провели час із дітьми на свіжому повітрі

Інші тваринки, на щастя, поводилися чемніше за страуса

Личка нащадків Керрі в мережі поки не показує

Як відомо, шлюб із Керрі для Бориса є третім.

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