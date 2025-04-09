“Ураган” у неймовірному матчі Екстра-ліги здолав “Суху Балку”. ВІДЕО

Неймовірний камбек “драконів” та переможний гол на останніх секундах зустрічі. Франківський “Ураган” в перенесеному матчі 20 туру футзальної Екстра-ліги здолав “Суху Балку”.

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Розпочався домашній поєдинок для господарів не надто вдало — вже на старті гостям вдалося відкрити рахунок, а за дві хвилини — вийти вперед, пише Правда з посиланням на канал 402.

До кінця першого тайму жовтоводці розписалися у воротах кіпера франківців ще двічі, на що “дракони” відповіли голом від Даміана Запорожана.

А ось у другій двадцятихвилинці “ураганівці” не лише повернулися в гру, але й здобули вольову перемогу. Ще два м’ячі відквитали Клімчук та Британ, а за 6 хв до завершення матчу Ярослав Савич зрівняв рахунок.

Підсумував камбек “драконів” Ілля Приходько, який головою забив вирішальний гол за 20 секунд до кінця зустрічі. Остаточний рахунок 5:4 на користь “Урагану”.