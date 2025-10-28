Військові відділу «Дякове» спільно з оперативниками Мукачівського прикордонного загону затримали сімох чоловіків, які намагалися втекти до Румунії.

Серед них – прикарпатець, пише Правда з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Групу чоловіків зафіксували прилади дистанційного моніторингу. Наблизившись до кордону, втікачі вирішили розділились на дві групи, щоб бути менш помітними. Однак прикордонники виявили їх.

Спершу чотирьох жителів Закарпатської, Харківської, Івано-Франківської та Вінницької областей прикордонний наряд відділення «Хижа» затримав за 100 метрів від кордону. Ще двох громадян України у супроводі провідника військовослужбовці відділення «Дюла» зупинили за 50 метрів від держрубежу.

Як з’ясувалось, шість чоловіків віком від 24 до 44 років вирішили в незаконний спосіб потрапити в Румунію. Для здійснення свого плану вони звернулися до переправника із Закарпаття, якого знайшли через спільних знайомих.

За домовленістю чоловіки прибули на Закарпаття, де їх зустрів переправник та поселив у приватному помешканні, а згодом вів до кордону. Послуги незаконного перетину кордону їм коштували від 4500 до 12000 доларів.

На затриманих склали адміністративні матеріали за правопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП.

Про виявлення у діях закарпатця ознак злочину, передбаченого ст. ч. 3 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) охоронці кордоні повідомили співробітників поліції.