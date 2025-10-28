Карпатський національний університет імені Василя Стефаника уклав договір на реставрацію будівлі обсерваторії на горі Піп Іван (Івано-Франківська область, Верховинський район, с. Явірник, присілок Погорілець.

Зазначимо, що на відкритий тендер не зареєструвалось жодного учасника. Відтак, замовник вирішив укласти угоду без проведення повторних відкритих торгів.

Договір уклали з ТОВ «Будівельна компанія «Трансбуд». Вартість робіт становить — майже 42 млн гривень.

Планується, що реставрація завершиться до 5 грудня 2025 року.

Зазначимо, що компанія ТОВ «Будівельна компанія «Трансбуд» зареєстрована на Львівщині. Кінцевим бенефіціаром вказана жителька Львівщини Марценюк Любов Дмитрівна.

У 2022 році ця ж компанія вже проводила ремонтні роботи в обсерваторії вартістю 2,1 млн. гривень.