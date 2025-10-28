Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що старт опалювального сезону для населення та закладів міста розпочався, пише Правда.іф.

“Зараз перебуваю на котельні на вулиці Довгій. Поступово включаються котельні централізованого опалення. Надіємося, що вже до вечора і вночі вдасться вийти на потрібний температурний режим”, — зазначив мер.

За словами Марцінківа, більшість котелень вже сьогодні запущені, а решта будуть підключені завтра

“Як тільки дали добро на розпломбування газових лічильників і газу, котельні почали працювати. Таким чином опалювальний сезон розпочинається і для населення, і для всіх закладів”, — додав міський голова.

Він також нагадав, що деякі лікувальні заклади та дитячі садочки вже більше двох тижнів підключені до системи опалення.

Мер закликає мешканців економити газ та електроенегрію

“Розуміючи ті проблеми, які є в державі, звертаюся до франківців: максимально економимо газ та електроенергію, бо не відомо, яка буде зима”, — закликав Руслан Марцінків.

Опалювальний сезон у місті стартував поступово: котельня за котельнею, і процес запуску газу триває. Міська влада обіцяє, що в найближчі дні всі споживачі будуть забезпечені теплом.