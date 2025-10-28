За матеріалами СБУ до 12 та 15 років тюрми заочно засудили ще двох зрадників та колаборантів з Херсонської та Луганської областей.

Про це повідомляють в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області.

За доказовою базою Служби безпеки тюремні вироки з конфіскацією майна отримали ще двоє зрадників та колаборантів із Херсонщини та Луганщини.

Зокрема, до 12 років позбавлення волі засудили головну редакторку окупаційної газети селища Каланчак на Херсонщині.

До російського вторгнення вона очолювала районну газету, була депутаткою селищної ради від «Партії регіонів» та балотувалася до обласної ради від забороненої «ОПЗЖ».

Коли окупаційна «адміністрація Каланчакського муніципального округу» започаткувала своє медіа, пропагандистка стала його редактором, а також обійняла посаду головного спеціаліста в пресслужбі окупаційної адміністрації.

Крім того, до 15 років ув’язнення засудили бойовика з Алчевського району Луганської області.

У 2022 році він брав участь у бойових діях у Куп’янському районі Харківщини у складі 123 бригади російських окупаційних військ.

Суд визнав обох фігурантів винними за ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність). Бойовика також визнали винним за ст. 111 КК України (державна зрада).

Досудове розслідування здійснювала СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури.