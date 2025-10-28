Завтра, 29 жовтня 2025 року, о 9 годині відбудеться позачергова 55-та сесія Івано-Франківської міської ради.
Про це повідомляє депутатка Мар’яна Вершиніна, передає Правда.іф.
Відповідне розпорядження підписав міський голова Руслан Марцінків 28 жовтня, керуючись ст. 42 та п. 10 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також ст. 10 Регламенту Івано-Франківської міської ради
На розгляд пленарного засідання запропоновано винести два питання:
- Про звернення Івано-Франківської міської ради.
- Про надання дозволу на укладання договору.