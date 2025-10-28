Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави мешканцю Більшівцівської територіальної громади, який жорстоко поводився зі своєю собакою.

Як встановили правоохоронці, чоловік прив’язав тварину ланцюгом до автомобіля та тягнув її дорогою. Від отриманих травм собака невдовзі загинула, повідомляє Поліція Івано-Франківської області.

Подія трапилася 10 жовтня. До відділення поліції №3 (м. Галич) звернулася місцева мешканка, яка стала свідком жорстокого поводження. Правоохоронці оперативно встановили особу правопорушника.

Жорстоке поводження з тваринами — це злочин, за який передбачена реальна кримінальна відповідальність

За процесуального керівництва Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами, що призвело до загибелі тварини.

Винуватцю загрожує до восьми років позбавлення волі

Відповідно до санкції цієї статті, зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

27 жовтня суд задовольнив клопотання слідчого та обрав найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.