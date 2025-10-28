ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Франківську провели “пташину екскурсію” та зібрали кошти на підтримку ЗСУ

Автор: Олег Мамчур
Група людей гуляє біля річки восени
В Івано-Франківську провели орнітологічно-пізнавальну екскурсію на Німецькому озері.

Учасники дізнавалися про світ птахів, спостерігали за їхньою поведінкою та вчилися розуміти, як вони взаємодіють із міською природою, пише Правда з посиланням на орнітологиню Наталію Пріяткіну та Департамент інвестиційної політики.

Під час екскурсії відвідувачі спостерігали за лебедями-шипунами, лисками, пірнікозами малими, крижнями та довгохвостими синичками. Також говорили про кільцювання птахів — як воно допомагає вивчати міграційні шляхи та стан популяцій.

“Було сонячно, трошки пташно і багатолюдно. Приємно, що є люди, яким болить за наші природні екосистеми. Ми зібрали 3000 гривень і хочемо передати їх нашим захисникам — птахоспоглядачам”, — розповіла Наталія Пріяткіна.

Організатори наголошують, що подібні ініціативи формують екологічну свідомість і допомагають зберегти біорізноманіття міста.

Джерело(а) інформації

орнітологиню
Департамент

