Викрав сенсорні панелі з ліфта: у Франківську розшукують ймовірного злочинця

Співробітники Івано-Франківського районного управління поліції звертаються до мешканців області з проханням допомогти встановити особу чоловіка, зображеного на фото.

За попередньою інформацією, він обґрунтовано підозрюється у викраденні комплектів сенсорних панелей виклику ліфта в одному з будинків Івано-Франківська, повідомляє Івано-Франківська Поліція, пише Правда.іф.

Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії для з’ясування обставин злочину та встановлення місцезнаходження зловмисника.

Поліція звертається до громадян:

"Усіх, кому відома будь-яка інформація про особу чоловіка або його місце перебування, просять повідомити за телефонами: 068-28-28-571 або "102".

Конфіденційність гарантується.

Правоохоронці наголошують, що будь-яка інформація може допомогти оперативніше розкрити злочин і повернути майно.