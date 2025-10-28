На Косівщині відкрили пам’ятну дошку Патріарху Володимиру Романюку

У селі Акрешори відкрили пам’ятну дошку Патріарху Володимиру Романюку, повідомили в Косівській РВА.

«Моя віра не підлягає компромісам. Вона є непохитною, незламною, як скала, на якій будується наша Церква» (Патріарх Київський та всієї Руси-України Володимир). Саме ці слова Патріарха викарбувані на меморіальній плиті пам’яті, яку вчора встановили у гірському селі Акрешори, де в 1968-1971 роках своє слово твердої віри ніс з-посеред гуцулів, яких так любив за життя, наш земляк у миру Василь Романюк.

До 100-річчя з дня народження Патріарха Київського та всієї Руси-України в Акрешорах, на храмове свято, пам’ять про Святійшого Патріарха увіковічили у граніті.

Право відкрити пам’ятну дошку надали почесних гостям – керівниці департаменту фінансів облдержадміністрації Наталії Кучмі та голові Косівської районної військової адміністрації Василю Жмендаку.