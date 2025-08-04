На Косівщині перекрили рух через ремонт мосту в селі Яворів

З 4 серпня на дорозі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський у селі Яворів Косівського району призупинили рух усіх видів транспорту через початок ремонту мосту через річку Рибницю.

Про це пише Правда з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області.

З 4 серпня на дорозі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський у селі Яворів Косівського району повністю перекрито рух транспорту. Причиною стало початок капітального ремонту мосту через річку Рибницю на 56-му кілометрі траси.

Старий міст планують замінити на нові модульні конструкції. Ці конструкції надані урядом країни-партнера в межах спільних проєктів Агентства відновлення України.

Для проїзду водіям доведеться користуватися досить складним об’їзним маршрутом: з дороги Р-24 на 48-му кілометрі (село Криворівня) необхідно повернути на дорогу Р-62 через села Верхній Ясенів, Усть-Путила та Старі Кути, далі – дорогою Р-20 через Старі Кути до Косова, і знову на Р-24 до села Яворів.

У відповідних місцях доріг встановлюють належні дорожні знаки та тимчасові схеми організації дорожнього руху для забезпечення безпечного об’їзду ремонтованої ділянки.

Термін завершення ремонтних робіт наразі не повідомляється.