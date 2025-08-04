ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Трамп повідомив ймовірну дату візиту Віткоффа до росії
Диван на коліщатках в темній вітальні

Трамп повідомив ймовірну дату візиту Віткоффа до росії

Автор: Олег Мамчур
04/08/2025 20:31
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Вашингтона Стів Віткофф може поїхати до росії вже у середу або четвер, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню в Україні до п’ятниці.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Нью-Джерсі, повiдомляє The Jerusalem Post.

«Якщо угоди не буде – будуть санкції. Але вони, здається, добре вміють їх обходити», — сказав Трамп.

Він додав, що росіяни – «хитрі гравці», які мають досвід уникнення обмежень. Водночас Трамп підкреслив: уникнути санкцій можна лише одним способом – «укласти угоду, за якої люди перестануть гинути».

На запитання про ядерні підводні човни, які США нещодавно перекинули до регіону, Трамп підтвердив їхнє перебування поблизу росії: «Так, вони там, де мають бути».

Це підтверджує його заяву від п’ятниці, коли він повідомив, що наказав передислокувати два ядерні підводні човни у відповідь на погрози колишнього президента рф Дмитра Медведєва.

«На випадок, якщо ці безглузді й провокативні заяви виявляться чимось більшим, ніж просто слова», – написав Трамп у соцмережі Truth Social.