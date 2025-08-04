Трамп повідомив ймовірну дату візиту Віткоффа до росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Вашингтона Стів Віткофф може поїхати до росії вже у середу або четвер, якщо Кремль не погодиться на припинення вогню в Україні до п’ятниці.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Нью-Джерсі, повiдомляє The Jerusalem Post.

«Якщо угоди не буде – будуть санкції. Але вони, здається, добре вміють їх обходити», — сказав Трамп.

Він додав, що росіяни – «хитрі гравці», які мають досвід уникнення обмежень. Водночас Трамп підкреслив: уникнути санкцій можна лише одним способом – «укласти угоду, за якої люди перестануть гинути».

На запитання про ядерні підводні човни, які США нещодавно перекинули до регіону, Трамп підтвердив їхнє перебування поблизу росії: «Так, вони там, де мають бути».

Це підтверджує його заяву від п’ятниці, коли він повідомив, що наказав передислокувати два ядерні підводні човни у відповідь на погрози колишнього президента рф Дмитра Медведєва.