Дві бригади Нацгвардії отримали від столичної громади 2300 FPV-дронів, – Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав від столичної громади велику партію дронів двом бригадам Національної гвардії України. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує читачів новинний ресурс Правда іф.
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«Передав від громади Києва на найгарячіші напрямки фронту чергову партію необхідної допомоги. Ще 2300 БпЛА різних типів отримали бійці Нацгвардії України. Зокрема, військовим 25-ї Київської бригади ім. князя Аскольда НГУ вирушили ще 1100 FPV-дронів (нічні, денні та цифрові). До бійців 27-ї Печерської бригади НГУ поїхали 1200 БпЛА», – повідомив Віталій Кличко.
Мер столиці зазначив, що з початку року столична громада вже не вперше надсилає допомогу цим бригадам.
«У червні бійці 25-ї отримали від столиці 700 таких безпілотників (разом із сьогоднішніми це 1800). Від початку року з міського бюджету 25-й бригаді на оснащення Київ виділив 90 млн грн. Також у червні ми відправляли 27-й бригаді 1000 FPV-дронів (разом із сьогоднішніми – 2200). На запит 27-ї цього року столиця спрямувала на оснащення 105 млн грн», – зазначив Кличко.
Він також нагадав, що цього року на підтримку захисників Київ спрямував уже 6 млрд грн. І наголосив, що столиця продовжить допомагати захисникам і за кошти громади, і в якості благодійної допомоги.
«Загалом за перших півроку від громади бійцям різних бригад Київ відправив уже понад 33 000 БпЛА різних типів. Передавали й автомобілі, зокрема броньовані та всюдиходи, вкрай необхідні системи РЕБ (понад 200), системи зв’язку», – перелічив Кличко.