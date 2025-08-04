ІФНТУНГ увійшов до ТОП-50 найпопулярніших вишів країни

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу посів 36-те місце серед 100 найпопулярніших українських вишів.

Наразі вступна кампанія – у розпалі, й, за даними інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», станом на 4 серпня 2025 року, українські абітурієнти подали понад 1 мільйон 142 тисячі заяв до закладів вищої та фахової передвищої освіти. Це свідчить про високу зацікавленість молоді в здобутті освіти.

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Серед 100 найпопулярніших закладів вищої освіти України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу продемонстрував чудові результати, посівши 36 місце.

Це дало університету можливість увійти до числа 50 найперспективніших вишів країни, з огляду на вибір абітурієнтів.

Така висока позиція свідчить про зростання престижу ІФНТУНГ та довіру до якості освіти, яку він пропонує.

Вступники бачать у цьому університеті не лише можливість отримати диплом, але й реальну перспективу успішної кар’єри.