На Коломийщині зіткнулися три автомобілі. ФОТО

Третього серпня у селі П’ядики в Коломийському районі сталася дорожньо-транспортна пригода.
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Про це повідомили в обласному управлінні поліції.
70-річний водій автомобіля «MG350», мешканець Миколаївської області, рухаючись другорядною дорогою, виїжджаючи на головну, не надав перевагу автомобілю «Mercedes Sprinter».
Внаслідок зіткнення, мікроавтобус по інерції врізався у «Peugeot 307», який стояв на перехресті й очікував повороту.