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На Коломийщині зіткнулися три автомобілі. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Коломийщині зіткнулися три автомобілі. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
04/08/2025 19:31
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Третього серпня у селі П’ядики в Коломийському районі сталася дорожньо-транспортна пригода.

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Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

70-річний водій автомобіля «MG350», мешканець Миколаївської області, рухаючись другорядною дорогою, виїжджаючи на головну, не надав перевагу автомобілю «Mercedes Sprinter».

Внаслідок зіткнення, мікроавтобус по інерції врізався у «Peugeot 307», який стояв на перехресті й очікував повороту.

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